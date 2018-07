Política Alckmin diz que, eleito, apresentará em janeiro reformas política e tributária Candidato frisou que é preciso usar a força do voto que existe no sistema presidencialista para que essas reformas sejam aprovadas

O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira, 30, em encontro com empresários em Belo Horizonte, que um grupo de especialistas já trabalha com as propostas das reformas política e tributária. Caso seja eleito neste pleito, ele promete apresentá-las já em janeiro. O tucano disse que nenhum partido vai ter 10% do Congresso d...