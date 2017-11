Alckmin diz que apoia entrada de Luciano Huck para a política

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou na manhã desta segunda-feira (20) que apoia a entrada do apresentador Luciano Huck para a política. Antes de embarcar de volta à capital paulista, após cumprir uma agenda intensa em Recife desde ontem, o tucano disse ser da tese de estimular novas lideranças. "A política não pode ser um clube de má fama, que ninguém quer participar."

De acordo com o governador, "a pior política é a omissão". "Então acho muito positivo que as pessoas queiram participar. Se vão ser candidatos, candidatas e a que vão é outro problema." Huck é cotado para disputar a Presidência em 2018. O PPS e o DEM já teriam lhe oferecido legenda.



Alckmin reconheceu que o desejo de Huck (se confirmado) e de outras pessoas de fora da política de se candidatarem está diretamente ligado à descrença da população a respeito do trabalho e da atuação dos políticos. "Há de se reconhecer que o modelo político nosso se exauriu. Infelizmente, a reforma política não aconteceu." E completou: "Santo Agostinho dizia que a política bem-feita é o ponto alto do amor ao próximo."