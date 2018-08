Política Alckmin depõe por uma hora no MP-SP em inquérito sobre suposto caixa 2 Candidato do PSDB à Presidência da República saiu do local sem falar com a imprensa

O candidato do PSDB à Presidência nas eleições 2018, Geraldo Alckmin, depôs por cerca de uma hora na sede do Ministério Público em São Paulo no inquérito que apura um suposto repasse de R$ 10 milhões em forma de caixa dois da Odebrecht para suas campanhas em 2010 e 2014. Ele foi ouvido pelo promotor Ricardo Manuel Castro e entrou e saiu do prédio sem falar com jornalistas. Antes da aud...