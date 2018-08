Política Alckmin critica presidencialismo e defende a necessidade de reforma política O candidato destacou pontos negativos do atual sistema de governo, além de defender a necessidade de investimentos no setor da construção civil

O candidato a presidente da República Geraldo Alckmin (PSDB) criticou o presidencialismo e disse que a reforma política é a "primeira das reformas". "No presidencialismo, é campanha de baixo nível, é embate de pessoas, canelada. Parlamentarismo discute propostas", afirmou, durante evento com presidenciáveis promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (...