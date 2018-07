Política Alckmin confirma apoio do PTB, mas PV ainda resiste Em decisão unânime, executiva nacional petebista indica apoio ao tucano, que já conta com PSD e PPS, mas que passou a ver resistência do antes certo PV

O PTB formalizou ontem o apoio ao ex-governador de São Paulo e pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin (PSDB), e ampliou o arco de alianças do tucano, que já conta com o PSD e o PPS em seu palanque. No entanto, outro partido que orbita na área de influência de Alckmin, o PV pode optar pela neutralidade na disputa ao Palácio do Planalto. O apoio da sigla ...