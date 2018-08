Política Alckmin é o 'menos ruim entre os piores' para o Planalto, diz Cláudio Lembo "Passaram-se 30 anos e não fomos capazes de criar novas lideranças para o jogo político", afirmou o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo

Paulistano do bairro do Bixiga, 83 anos, o advogado Cláudio Salvador Lembo, que foi presidente da Arena no período da ditadura militar e governador de São Paulo de março de 2006 a janeiro de 2007, quando era vice e Geraldo Alckmin (PSDB) renunciou para se candidatar a presidente da República, vê com pessimismo o Brasil, a dois meses das eleições de outubro. Acredit...