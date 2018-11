Política Alcançado por cortes, Goiás na Frente empaca No final do mandato e sem recursos, José Eliton recomenda a prefeitos interromper convênios de obras ainda não iniciadas

Comemorado pelos prefeitos desde que foi lançado, em março do ano passado, o Programa Goiás na Frente pode acabar sendo fonte de problemas para as administrações municipais. O governador José Eliton (PSDB) recomendou, em reunião com prefeitos na última segunda-feira (29), que eles encerrem os convênios para novas etapas de obras que já estavam previstas, mas ainda não h...