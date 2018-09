Política ‘Além de mentiroso, é incompetente’, diz Andrés sobre Haddad ao MP Deputado federal e amigo do ex-presidente Lula criticou candidato petista em depoimento à Corregedoria do Ministério Público no âmbito de procedimento aberto após ex-prefeito acusar suposto pedido de R$ 1 milhão de promotor para não tentar barrar incentivos à Arena Corinthians

Deputado federal pelo PT e amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, chamou o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) de “mentiroso” e “incompetente” durante um depoimento no Ministério Público de São Paulo sobre um suposto caso de corrupção envolvendo a construção do estádio corintiano p...