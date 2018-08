Política Ainda que tenha registro indeferido, Lula poderá disputar eleições, diz PT O partido argumenta que, depois de terminadas as eleições é possível reverter a inelegibilidade até a data da diplomação dos eleitos

No dia em que solicita o registro da candidatura do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o PT divulgou um manifesto defendendo que Lula dispute as eleições mesmo que tenha seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral. O partido destaca que Lula poderá fazer campanha, ter seu nome na urna e usar o programa el...