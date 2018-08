Política Agronegócio cobra candidatos Por apoio, CNA faz sabatina e apresenta documento em que enumera prioridades, como as reformas tributária e previdenciária e o fim da tabela do frete

O combate à criminalidade no campo, reformas tributária e previdenciária, priorização do seguro rural e revogação de tabelamento de frete rodoviário são algumas das demandas do agronegócio para o próximo presidente. Elas serão apresentadas aos candidatos no documento O Futuro é Agro - 2018 a 2030, em uma rodada de sabatinas hoje na sede da Confederação da Agricultura ...