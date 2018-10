Política Agricultor desenha Bolsonaro no meio da plantação perto de Rio Verde O fotógrafo Marcos Souza registrou a imagem de dentro de um avião na tarde desta sexta-feira (5) e diz que se surpreendeu ao se deparar com o presidenciável

Dentro de um avião de pequeno porte, o fotógrafo Marcos Souza se deparou com uma imagem curiosa na tarde desta sexta-feira (5). Do alto ele avistou o desenho do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) no meio de uma plantação, dentro de uma propriedade rural entre as cidades de Rio Verde e Santa Helena de Goiás, no Sudoeste goiano, e registrou o momento. O profis...