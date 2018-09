Política Agressor de Bolsonaro terá sanidade avaliada por médico particular O primeiro pedido de instauração de incidente de insanidade realizado, foi negado pelo juiz Bruno Savino, que avaliou que não existiam nos autos indícios da alegada insanidade

A Justiça Federal em Juiz de Fora autorizou que um psiquiatra indicado pela defesa de Adélio Bispo de Oliveira faça uma avaliação da saúde mental do agressor confesso do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). De acordo com a decisão do juiz Bruno Savino, da 3ª Vara Federal, publicada nesta quarta-feira (19) o laudo do médico particular poderá servir para a defesa do pedreiro e...