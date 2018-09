Política Agressor de Bolsonaro é indiciado na Lei Segurança Nacional A pena para esse tipo de crime é de reclusão de 3 a 10 anos, podendo ser aumentada em até o triplo se resultar em morte

O agressor do candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, Adélio Bispo Oliveira foi indiciado pela Polícia Federal com base na Lei de Segurança Nacional, que prevê penas para crimes por motivação política. Em seu artigo 20, a Lei 7.170, que define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, inclui os crimes pela "prática de ate...