Política “Agora sei que vou para a prisão’, diz Battisti

Cesare Battisti desembarcou na Itália aparentando tranquilidade e como se não estivesse sendo levado para a prisão depois de 40 anos como fugitivo, de acordo com a imprensa do país. O La Repubblica reproduziu as primeiras palavras de Battisti em solo italiano: “Agora sei que vou para a prisão”. Ele foi preso no sábado na Bolívia e desembarcou em Roma ontem. De acordo com...