Política Agenda de relacionamento com EUA inclui 10 prioridades Projeto mais adiantado prevê uso comercial da Base de Alcântara; Bolsonaro defende maior aproximação com administração Trump

O governo Michel Temer estabeleceu uma agenda com dez pontos no relacionamento com os Estados Unidos que poderá ser turbinada na gestão do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Até o momento, o resultado mais concreto dessa agenda - que tem entre seus principais responsáveis o futuro chanceler, o embaixador Ernesto Araújo - é o acordo que permitirá o uso comercial da Base d...