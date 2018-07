Política Agenda de Ciro é 'inconciliável', diz economista do DEM Claudio Adilson Gonçalez se encontrou com coordenador econômico do pedetista, Mauro Benevides, e disse que o liberalismo não é conciliável com ideias do pré-candidato

A pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o economista Claudio Adilson Gonçalez se reuniu nesta terça-feira, 17 com o responsável pelo programa econômico da campanha de Ciro Gomes (PDT), o também economista Mauro Benevides. No encontro, Gonçalez afirmou que a linha do pensamento econômico liberal "não é conciliável" com as ideias defendidas por Ciro e a...