Afastado, presidente do PHS diz que vai recorrer à Justiça

Após ser afastado da presidência nacional do PHS, o goiano Eduardo Machado diz que irá recorrer à Justiça. A decisão foi tomada pelo Conselho Gestor Nacional do partido e teve registro determinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, na quarta-feira (31). Segundo Machado, houve falsificação de sua assinatura na ata e agora c...