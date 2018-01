Advogados pedem a Tribunal que tome passaporte e proíba viagem de Lula à Etiópia

Os advogados Carlos Alexandre Klomfahs e Rafael Costa Monteiro pediram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), nesta quinta-feira (25) que intime o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a entregar o passaporte em 24 horas. O petista foi condenado no processo do tríplex do Guarujá pelos desembargadores da 8ª Turma do Tribunal da Lava Jato, na quarta-feira (24) e teve sua pena aumentada para 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado – ele ainda pode recorrer em liberdade.

Klomfahs informou ao Tribunal da Lava Jato que faz o pedido ‘em nome da sociedade brasileira’. O advogado não tem nenhuma relação com o processo do tríplex. Lula informou ao TRF-4 na semana passada que viaja para a Etiópia nesta sexta-feira (26) para participar de um evento da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). A defesa do ex-presidente declarou que o petista retorna dia 29 de janeiro.

O advogado diz ver ‘risco de que o condenado requeira asilo político no país de destino’. Segundo Klomfahs, ‘a FAO não informou em sua agenda que o ex-presidente vai participar do encontro’.

No documento, o autor da petição pede, alternativamente à entrega do passaporte, ‘que seja determinado o acompanhamento de uma equipe de policiais federais do condenado ao país de destino’.

O advogado Rafael Costa Monteiro também afirma, em sua petição, que atua ’em nome da sociedade brasileira’.

Defesa

O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que "é lamentável que advogados se prestem a uma iniciativa absurda e despropositada como essa".