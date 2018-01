Advogado na ONU vai a Corte

O advogado britânico e conselheiro da rainha, Geoffrey Ronald Robertson, que representa Lula na Comissão de Direitos Humanos da ONU, poderá acompanhar a sessão em que o Tribunal da Lava Jato julgará recurso do ex-presidente contra sua condenação no caso triplex. A entrada do defensor foi autorizada por decisão do desembargador Leandro Paulsen, um dos magistrados que co...