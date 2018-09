Política Advogado de Marconi reafirma que não houve mandado de prisão expedido para o ex-governador De acordo com nota, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirma que busca e apreensão na residência do candidato ao senado, a 9 dias da eleição, assumem um caráter claramente eleitoreiro e demonstra um abuso por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário

A defesa do candidato ao senado por Goiás, Marconi Perillo (PSDB), divulgou uma nota na manhã desta sexta-feira (28) que repudia veementemente a ação deflagrada em Goiás contra o ex-governador. No texto, o Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirma que as buscas e apreensões na residência do ex-governador, a 9 dias da eleição, assumem um caráter claramente eleito...