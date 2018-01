Adversários evitam clima de celebração

A condenação em segunda instância ontem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por lavagem por dinheiro e corrupção passiva no caso do triplex do Guarujá aumenta a chance de o petista ser preso e impedido de disputar a sucessão presidencial em outubro, mas ainda deixa o cenário aberto para seus adversários, dificultando a definição de uma estratégia eleitoral. Com ...