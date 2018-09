Política Adiada votação de relatório do IPSM Erros de paginação impediram apresentação; projeto deve voltar à pauta hoje

Uma confusão impediu a votação do relatório do Projeto de Lei Complementar (PLC) 31/2018, de reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (IPSM) na Comissão do Trabalho e Servidores Públicos ontem na Câmara Municipal de Goiânia. O relator Carlin Café (PPS) começou a ler o relatório de dezenas de páginas, mas erros de paginação geraram indagaç...