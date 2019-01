Política Aderbal Ramos Caiado será presidente da Agetop Pecuarista é primo do governador e foi diretor de pecuária da Agropecuária Nova Piratininga

Atualizada às 11h28 Aderbal Ramos Caiado será presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) no governo Ronaldo Caiado. A informação foi revelada pelo governador na manhã desta quarta-feira (2), com exclusividade para a repórter Fabiana Pulcineli durante reunião com a imprensa no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Aderbal é pecuarist...