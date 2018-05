Política Acusados de tentativa de homicídio em frente ao Instituto Lula se entregam "Maninho do PT" e Leandro tiveram a prisão preventiva decretada na sexta-feira

O ex-vereador de Diadema (SP) Manoel Eduardo Marinho, o "Maninho do PT", e seu filho Leandro Eduardo Marinho, acusados de tentativa de homicídio do empresário Carlos Alberto Bettoni, na noite de 5 de abril, em frente o Instituto Lula, na zona sul da capital paulista, se apresentaram ao Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP) pouco antes do meio-dia desta q...