Acredito anuncia nomes de pré-candidatos

O movimento suprapartidário Acredito lançou ontem, em Goiânia, dois pré-candidatos à Assembleia Legislativa e um nome que concorrerá a uma vaga na Câmara dos Deputados. O evento, realizado no co-working e bar Ideologia 62, na Serrinha, também marcou um ano do início do trabalho do movimento no Brasil. Cofundador do grupo e o pré-candidato a deputado federal, José Frederico...