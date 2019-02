Política Acordo põe MDB e Flávio em cúpula do Senado Senador deve ser indicado pela bancada do PSL; Simone Tebet pode ser o nome emedebista, por “bom senso”

O acordo costurado pelo novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para os cargos na cúpula da Casa vai incluir espaço para o MDB, do seu adversário Renan Calheiros (AL), e também para o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). A eleição interna está marcada para hoje.Flávio deverá ser indicado pela bancada do seu partido para assumi...