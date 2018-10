Política Acordo entre ministérios busca criar emprego para egressos de prisões O protocolo de intenções prevê a oferta dos cursos de qualificação da Escola do Trabalhador, projeto criado no fim do ano passado pelo Ministério do Trabalho em parceria com a UnB

Os ministros do Trabalho, Caio Vieira de Mello, e da Segurança Pública, Raul Jungmann, assinaram nesta quarta-feira (10) um acordo de cooperação para qualificar presos e incentivar a geração de empregos para egressos do sistema penitenciário e pessoas em cumprimento de penas alternativas. O protocolo de intenções prevê a oferta, sem custos para as penitenciárias, dos cu...