Acordo do Mercosul com UE está próximo

Sem responder a perguntas de jornalistas, o presidente Michel Temer deixou ontem o Congresso Nacional do Chile, em Valparaíso, e afirmou que teve duas conversas com colegas sul-americanos após a posse de Sebastian Piñera. Temer não quis responder se desistiu de divulgar os extratos bancários por conta da quebra de sigilo determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federa...