Política 'Aconteça o que acontecer, vamos votar 13', diz Haddad em vídeo de campanha Em peça publicitária do PT, ex-prefeito diz que Lula está muito indignado com a impossibilidade de disputar a eleição e pede que a militância siga unida

A campanha do PT divulgou na manhã desta terça-feira, 11, um vídeo nas redes sociais no qual o candidato a vice-presidente Fernando Haddad, que deve ser oficializado hoje como substituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições 2018, pede que "aconteça o que acontecer, vamos votar no 13", em uma referência ao número do partido. A Executiva Nacional do P...