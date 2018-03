Acompanhe ao vivo julgamento de habeas corpus de Lula no STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julga nesta terça-feira (6) o pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para impedir prisão, após esgotarem os recursos no Tribunal Regional Federal da 4° Região. Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro. O TRF-4 confirmou a decisão e ainda aumentou a pena para 12 anos e 1 mês, no caso tríplex. O relatório da ação foi elaborado pelo ministro Felix Fischer, que será o primeiro a apresentar voto. Acompanhe ao vivo.