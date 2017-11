Acompanhe a sessão da Câmara Municipal que vota reajuste e base do IPTU em Goiânia

Matéria atualizada às 10h16.

Os vereadores decidem na sessão desta quarta-feira (22), como será feita a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em Goiânia em 2018. O presidente da Câmara Municipal, Andrey Azeredo (PMDB), afirmou na semana passada, que o veto do prefeito Iris Rezende (PMDB) a projeto de iniciativa de Elias Vaz (PSB) que impede os aumentos contínuos do imposto seria incluído na pauta desta quarta-feira.

Vereadores da base do prefeito Iris Rezende articulam na sessão. Na foto, Vinicius Cirqueira (Pros); Kleybe Morais (PSDC); Tiaozinho Porto (Pros); Juarez Lopes (PRTB); Anderson Sales (PSDC); Oseias Varão (PSB); Welington Peixoto (PMDB) e Emilson Pereira (Podemos). #IPTU pic.twitter.com/MOuMFZ59rn — O Popular (@jornal_opopular) 22 de novembro de 2017

Em meio à polêmica sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o vereador Elias Vaz (PSB) apresentou uma proposta à base do prefeito Iris Rezende (PDMB) para aumentar o piso da lei que reajusta o tributo para R$ 1 milhão. Assim, só seria reajustado o tributo de quem tem imóveis acima desse valor, o que representaria a manutenção da arrecadação de pelo menos R$ 14,7 milhões para o orçamento de 2018. Para derrubar o veto, são necessários, no mínimo, 18 votos.

A matéria foi aprovada pela Câmara no dia 5 de setembro e vetada no mês passado pelo prefeito. No dia 8 de novembro, a Comissão de Constituição e Justiça se manifestou pela derrubada do veto, seguindo parecer do relator Jorge Kajuru (PRP). Nesta quarta será a vez de o Plenário dar a palavra final.