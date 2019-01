Política Acesso ao RRF é dificuldade

Dos cinco Estados em calamidade que não conseguem acessar o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), apenas Roraima possui uma nota de rating do Tesouro que permite ao governo buscar crédito no mercado com garantia da União. Apenas Estados com classificações A e B - que é o caso roraimense - podem tomar empréstimos com o aval do Tesouro. Rio Grande do Norte e Mato Grosso têm ...