Política A pedido de Michelle Bolsonaro, obras sacras devem ser retiradas do Palácio da Alvorada A obra Orixás, que remete ao candomblé, também deve sair do local, que servirá de residência oficial para a família do presidente eleito

Ao menos cinco obras de arte com imagens sacras devem ser removidas do Palácio da Alvorada assim que Jair Bolsonaro assumir o governo. O local será a residência oficial do presidente eleito e sua família. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, funcionários relataram que a retirada das obras será efetuada em atendimento a pedido da futura primeira-dama Michelle Bolson...