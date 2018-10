Política A partir desta terça (23), eleitores só poderão ser presos em flagrante O segundo turno das eleições ocorre neste domingo (28) em todo o Brasil e mais 99 países, para a escolha do próximo presidente da República

A partir desta terça-feira (23), cinco dias antes do segundo turno das eleições 2018, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido. A exceção ocorre apenas em casos de flagrante delito e ainda se houver sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto. A determinação está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral. A terça-feira também é o prazo final para que os representa...