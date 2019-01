Política ‘A lei vale para todos’, diz Marco Aurélio Ministro do STF indica que rejeitará pedido de Flávio Bolsonaro para cessar investigações sobre dados financeiros de ex-assessor

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), indicou ao jornal O Estado de S. Paulo que deve rejeitar a reclamação apresentada pelo deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) para suspender a investigação sobre movimentações financeiras atípicas do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e declarar ilegais as provas colhidas na apu...