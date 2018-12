Política “A cada minuto, tem uma surpresa”, afirma Caiado sobre transição Democrata fala em colapso no Estado com identificação de novos problemas, reforçando que aposta na recuperação fiscal como solução

Governador de Goiás a partir de hoje, Ronaldo Caiado (DEM) projeta cortes de 25% a 30% nos gastos do Estado com as primeiras duas medidas: revisão de contratos e auditoria na folha de pessoal. Em entrevista concedida ao POPULAR, ele repetiu por três vezes que receberá o Estado com R$ 11 milhões em caixa e reafirmou que aposta as fichas na adesão ao regime de recuperaçã...