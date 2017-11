Aécio Neves usava celulares de laranjas para ligações sigilosas

Após apreensão e análise de objetos e documentos do apartamento de Aécio Neves (PSDB-MG) pela Operação Patmos, em 18 de maio, a Polícia Federal (PF) elaborou um relatório e aponta indícios de que o senador usava dois celulares supostamente registrados em nomes de laranjas para ligações sigilosas.

Os aparelhos celulares foram encontrados pelos agentes na sala de TV e no closet do apartamento localizado no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro.

Para identificar os proprietários das duas linhas telefônicas a PF solicitou os dados às operadoras de telefonia. Os telefones, ambos pré-pagos, estavam registrados em nome de duas pessoas diferentes.

A defesa de Aécio Neves não comentou os resultados do relatório da PF por não ter acesso ao documento.

No relatório a PF também informou que os atuais titulares das linhas telefônicas dos celulares apreendidos são “pessoas simples”, não podendo “descartar a possibilidade” de ativação “sem o consentimento deles”.

Anteriormente, um dos aparelhos já havia sido registrado em nome de pessoas que tinham vínculo empregatício com a jornalista Andréa Neves, irmã de Aécio.