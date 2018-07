Política Aécio Neves não participará de convenção do PSDB em Minas Em nota, o senador justificou a ausência na convenção por estar se reunindo com lideranças políticas

O senador Aécio Neves anunciou na manhã deste sábado, 28, que não participará da convenção do PSDB em Minas Gerais, que oficializará a candidatura do tucano Antonio Anastasia ao governo do Estado esta tarde. Por meio de nota, Aécio declarou ainda que revelará na próxima semana para qual cargo irá concorrer nas eleições 2018. Na nota, o senador justificou a ausência ...