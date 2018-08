Política Aécio Neves divulga jingle de sua campanha para deputado federal A letra ressalta que o senador já fez muito por Minas Gerais e vai fazer muito mais

Candidato a deputado federal, o senador Aécio Neves (PSDB), divulgou em suas redes sociais o jingle de sua campanha. A música tem ritmo de forró, e diz que Aécio 'tá' com o povo e o povo 'tá' com ele. A letra destaca ainda que o senador já fez muito por Minas Gerais e vai fazer muito mais. A campanha do senador teve início discreto, com pouco mais d...