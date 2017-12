Aécio cogita não ir a convenção

O senador Aécio Neves (MG) se despediu da presidência do PSDB ontem sem ainda ter decidido se vai à convenção da sigla no próximo sábado, em Brasília. O senador fez um discurso incisivo na última reunião da atual Direção Executiva do PSDB, de cerca de 20 minutos, se defendeu das denúncia da Procuradoria-Geral da República, cobrou “clareza” nas posições políticas da sigla, ex...