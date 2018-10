Política Ações em universidades provocam reações Segundo sindicato, mais de 40 faculdades em todo o País foram alvo de operações da Justiça Eleitoral e da polícia para coibir eventual propaganda política; PGR pede providências

Nos últimos dias, universidades públicas em diversos Estados foram alvo de ações da Justiça Eleitoral e da polícia para fiscalizar e coibir eventual propaganda eleitoral. Decisões judiciais com base na “lei das eleições” proibiram a realização de atos e a colocação de faixas nessas instituições. As operações foram criticadas por ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)...