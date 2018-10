Política Ações de fabricante de armas dobram no período de crescimento de Bolsonaro nas pesquisas Valor dos papéis da Forjas Taurus foi de R$ 139 mi a R$ 332 mi em dois meses

Mais de cinquenta vezes em dois meses. Esse foi o crescimento do volume de transações na Bolsa de Valores envolvendo uma ação que, até pouco tempo, não figurava entre as principais movimentações no mercado: a da fabricante de armas de fogo Forjas Taurus. No mesmo período, o valor dos papéis preferenciais mais que dobrou e o de mercado da empresa saltou de R$ 139,3...