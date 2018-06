Política Ações cíveis da Lava Jato tramitam em ritmo lento Nenhum dos oito processos distribuídos para varas federais no Paraná e ajuizados desde 2015 pelo MPF contra agentes públicos, políticos e empreiteiras um partido foi concluído na primeira instância

Com rito distinto do das ações penais, os processos por improbidade administrativa propostos pela força-tarefa da Lava Jato em Curitiba caminham a passos lentos na esfera civil da Justiça. Desde o início da operação, em março de 2014, foram abertas oito ações de improbidade para cobrar de políticos, empresas e agentes públicos o ressarcimento de R$ 14,5 bilhões aos c...