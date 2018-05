Política 91% dos deputados alvo da Lava Jato vão disputar a eleição No total, 50 dos 55 parlamentares investigados e acusados pretendem concorrer em outubro; STF julga nesta terça-feira primeiro congressista denunciado pela operação

Dos 55 deputados federais alvo de inquéritos e ações penais na Operação Lava Jato, 50 (o equivalente a 91% do total) vão disputar as eleições deste ano, de acordo com levantamento feito pelo Estado. A maior parte dos parlamentares (42) disse que disputará a reeleição; quatro pretendem concorrer a uma vaga no Senado; 2 a governos estaduais; um ao Legislativo e...