Política 76 cidades têm gastos acima da lei com folha de pessoal Relatório do TCM mostra que 31% dos municípios goianos destinaram mais de 57% das receitas para pagamento de servidores no 2º quadrimestre; 129 reduziram desembolso

Relatório do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) mostra que 31% dos municípios excederam os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) com gastos de pessoal. Os dados, referentes ao segundo quadrimestre de 2018, revelam que 76 cidades gastaram mais de 57% de sua receita com o pagamento de folha, ficando acima do limite prudencial; 26 comprometeram mais de 60% de ...