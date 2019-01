Política 62% aprovam montagem do governo Bolsonaro, diz pesquisa Presidente é aprovado por 40% e 54% acham que corrupção vai cair

A população tem aprovado as escolhas de Jair Bolsonaro no início de governo, indica levantamento do Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas). Encomendada pela XP Investimentos e divulgada nesta 5ª (17.jan.2019), a pesquisa diz que 62% da população aprova a montagem do governo e as primeiras medidas anunciadas. A pesquisa (íntegra) foi realizada de 9 a 11 de janeiro de 2019. Foram ouvidas 1.000 pess...