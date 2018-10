Política 4° suplente do Pros assume cadeira na Câmara Municipal Elson Gerolineto teve 557 votos em 2016 e chegou ao mandato após série de pedidos de licença e morte de um dos suplentes

Elson Gerolineto assumiu vaga de vereador pelo Pros na Câmara Municipal de Goiânia na manhã desta terça-feira (16). Ele é o quarto suplente do partido e obteve apenas 557 votos na eleição de 2016. Ele ocupa a vaga do vereador Vinícius Cirqueira (Pros), que pediu licença do mandato para se dedicar ao período eleitoral e ainda não voltou. Cirqueira foi eleito deputado e...