Política 25% das cidades em Goiás não têm renda para manter prefeitura Levantamento da Firjan mostra que 62 municípios goianos mantêm a máquina pública graças aos aportes dos governos estadual e federal

A cada quatro municípios goianos, um não gera receita suficiente nem para manter o funcionamento da própria máquina pública, ou seja, dependem de transferências do Estado e do governo federal até mesmo para conseguir pagar o salário do prefeito, vereadores e respectivas estruturas administrativas. Os dados são de pesquisa divulgada ontem pela Federação das Indústria...