Política 2ª Turma do Supremo tira de Moro citações a Lula Ministros seguiram voto de Dias Toffoli, que viu competência da Justiça do DF; também foram enviados trechos de delação de Mantega

Por 3 votos a 1, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje retirar do juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, trechos de delação da Odebrecht que citam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. A partir da decisão dos ministros, os trechos deverão seguir para a Justiça Federal do Distrito Fed...