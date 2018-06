Política 19 cidades goianas têm mais eleitores que habitantes Situação é revelada por cruzamento de dados do IBGE e do TSE; Davinópolis tem 46,4% mais eleitores do que moradores

Aproximadamente 8% das cidades goianas têm mais eleitores que habitantes. O número é resultado do cruzamento de dados da estimativa populacional para 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com as últimas estatísticas do eleitorado divulgadas em 31 de maio de 2018 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O levantamento, feito pela Confedera...